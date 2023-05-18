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От мини до макси: на какие летние платья обратить внимание

От мини до макси: на какие летние платья обратить внимание

Цветочный принт Платья с цветочным рисунком — классика, которая никогда не выйдет из моды. С таким платьем легче всего придумать разнообразные романтические образы, чередуя босоножки на высоком каблуке и балетки, сумку-бохо и элегантный клатч.

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