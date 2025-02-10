Вильфанд рассказал о сильных ветрах на юге и северо-западе страны

Скорость ветра на юге европейской части России в ближайшее время начнет снижаться, ожидается, что 10-12 февраля по всей территории от Черноморского побережья и до Анапы и Геленджика она составит до 26-30 м/с утром и днем в понедельник, а затем – 23 м/с.