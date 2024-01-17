Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область РСЗО «Ольха», «Вампир» и беспилотниками

Отражали атаки силы ПВОНочью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область несколько раз. Средства противовоздушной обороны сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре БПЛА над регионом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии