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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область РСЗО «Ольха», «Вампир» и беспилотниками

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область РСЗО «Ольха», «Вампир» и беспилотниками

Отражали атаки силы ПВОНочью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область несколько раз. Средства противовоздушной обороны сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре БПЛА над регионом.

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