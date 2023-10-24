NYP: пресс-секретаря Белого дома обвинили в преуменьшении проблемы антисемитизма

Член палаты представителей, демократ от штата Флорида Джаред Московиц раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за преуменьшение и игнорирование проблемы антисемитизма в США после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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