NYP: пресс-секретаря Белого дома обвинили в преуменьшении проблемы антисемитизма

Член палаты представителей, демократ от штата Флорида Джаред Московиц раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за преуменьшение и игнорирование проблемы антисемитизма в США после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.