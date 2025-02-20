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Лента новостей Крыма

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В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ

В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американского предпринимателя Илона Маска лишить ВСУ доступа к глобальной системе спутниковой связи … .

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