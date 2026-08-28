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Скандал на «Таганке», три развода и спасительный союз: как Юрий Беляев обрел счастье с Татьяной Абрамовой

Скандал на «Таганке», три развода и спасительный союз: как Юрий Беляев обрел счастье с Татьяной Абрамовой

Заслуженный артист России Юрий Беляев прошел сложный творческий и личный путь: от работы грузчиком и дворником до главных ролей в театре и кино.

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