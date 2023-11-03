Звёзды-молчуны - честное досье. Кто из артистов уехал в США, чтобы зарабатывать в России

Начало СВО вынудило некоторых артистов ретироваться за границу. Среди релокантов есть звёзды, периодически отсыпающие в свой карман русские рубли - удобно обосновались! Засели с семьями в солнечной Америке и в ус не дуют, обходя стороной любые политические темы.
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