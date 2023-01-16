Слово и дело

9 358 подписчиков

Иван Охлобыстин заявил, что Мельникова терпела рукоприкладство в браке со Смольяниновым

Иван Охлобыстин заявил, что Мельникова терпела рукоприкладство в браке со Смольяниновым

Актриса Дарья Мельникова оказалась в центре скандала после антироссийских заявлений ее бывшего супруга — признанного иноагентом в РФ актера Артура Смольянинова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх