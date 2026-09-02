При ударе США по свадьбе в Иране погибли 5 человек и 68 пострадали

В Иране при атаке ВСУ по месту празднования свадьбы погибли пять человек и 68 пострадали, сообщает информагентство Fars со ссылкой на представителя Красного Полумесяца.
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ВОТ ОНИ: АМЕРИКАНЦЫ И ИЗРАИЛЬТЯНЕ!! В ЭТОМ ОНИ ВСЕ!! В ЭТОМ ИХ СУТЬ!! ПОДЛАЯ И МЕРЗКАЯ!!