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Аргументы и Факты

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При ударе США по свадьбе в Иране погибли 5 человек и 68 пострадали

При ударе США по свадьбе в Иране погибли 5 человек и 68 пострадали

В Иране при атаке ВСУ по месту празднования свадьбы погибли пять человек и 68 пострадали, сообщает информагентство Fars со ссылкой на представителя Красного Полумесяца.

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