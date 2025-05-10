Водителей с 1 сентября будут проверять на опьянение по новым правилам: Минздрав добавил пунктик, от которого не отвертеться Ольга БезродняяС начала осени 2025 года российские водители столкнутся с обновлёнными нормами и процедурой медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, разработанными Минздравом страны.