СМИ: Сбербанк сохранил дневные лимиты на переводы после новых правил ЦБ

Известия/Константин Кокошкин Сбербанк не отменил дневные лимиты на число и размер денежных переводов после вступления в силу закона, разрешающего клиентам отправлять до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в других банках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии