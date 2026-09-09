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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о «Ред Булл»: «Легко перейти в самую быструю машину и снова начать побеждать, но я не такой. Нельзя быть капитаном и прыгать за борт, как только что-то перестает работать»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил решение подписать новый долгосрочный контракт по ходу трудного сезона.

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