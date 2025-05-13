YouTube занял первое место у блогеров по размещению рекламы

Видеохостинг YouTube (принадлежит американской компании Google) стал лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг, пишут «Ведомости» со ссылкой на АКАР, WhoIsBlogger и Yoloco.
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