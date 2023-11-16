Президент Израиля Герцог заявил, что ХАМАС не предоставил информации о пленных

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС не предоставило никакой информации о захваченных им в ходе атаки на израильские территории 7 октября пленных, поэтому израильское государство вынуждено сражаться за них.
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