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NewsOne

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Альенде и Пиночет: к успеху Чили через социализм, террор и демократию

Когда летом 1998 года мы, группа украинских журналистов, делали телефильм о бывшем чилийском диктаторе Аугусто Пиночете и оказались в Сантьяго, то первым делом я стремился попасть в три места, которые считал тогда символами переворота 11 сентября 1973 года….

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