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Казанский инновационный университет подписал соглашение с «Институтом стандартизации»

В Санкт-Петербурге на полях Форума «Российская неделя стандартизации» в рамках Научно-практической конференции «СТАНДАРТИЗАЦИЯ – ТРАЕКТОРИЯ НАУКИ», посвященной 100-летию деятельности ФГБУ «Институт стандартизации», состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским инновационным университетом и ФГБУ «Институт стандартизации».

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