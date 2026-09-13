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Родителям объяснили, стоит ли выполнять творческие задания за ребёнка

Вопрос о том, стоит ли взрослым выполнять творческие задания за детей, особенно актуален для родителей детей младшего школьного возраста.

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