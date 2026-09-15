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Царьград

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В Камешково открылась выставка монет и банкнот эпохи Пушкина

В Камешково открылась выставка монет и банкнот эпохи Пушкина

В городе Камешково открылась фотовыставка, посвящённая денежным знакам первой половины XIX века. Экспозиция «Монеты Пушкинской поры» начала работу 14 сентября в историко-краеведческом музее.

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