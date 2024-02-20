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MCNR: 91% россиян требуют «мир в труху» в случае столкновения с НАТО

MCNR: 91% россиян требуют «мир в труху» в случае столкновения с НАТО

При этом опрошенные осознают риски уничтожения большей части человечества. Социологи в рамках ежегодной телеконференции «Военные вызовы в условиях новой реальности» (Military challenges in a new reality, MCNR) сообщили, что в случае конфликта НАТО с Россией 91% процент граждан страны однозначно согласны на применение ядерного оружия, если противник проявит агрессию.

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