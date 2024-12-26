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Кибератака на Japan Airlines: задержки рейсов по всей Японии становятся реальностью

Кибератака на Japan Airlines: задержки рейсов по всей Японии становятся реальностью

Japan Airlines подверглась кибератаке, сбои в системе повлияли на расписание рейсов. Инцидент произошел в пятницу утром, задев сеть передачи данных.

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