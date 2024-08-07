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Правительство Курской области опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки

Правительство Курской области опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки

Правительство Курской области опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, активно распространяемые в Сети украинскими спецслужбами, среди которых фейковое видео губернатора региона Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение.

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