Супруги из Тарко-Сале посетили церемонию «Год семьи. Продолжение» в Москве

Семью Музыкантовых из Тарко-Сале чествовали на церемонии «Год семьи. Продолжение» в Москве. Поводом стала их майская регистрация брака на Всероссийском свадебном фестивале на выставке «Россия», сообщила пресс-служба ЗАГСа ЯНАО.