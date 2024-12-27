Супруги из Тарко-Сале посетили церемонию «Год семьи. Продолжение» в Москве

Семью Музыкантовых из Тарко-Сале чествовали на церемонии «Год семьи. Продолжение» в Москве. Поводом стала их майская регистрация брака на Всероссийском свадебном фестивале на выставке «Россия», сообщила пресс-служба ЗАГСа ЯНАО.
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