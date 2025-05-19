В правительстве США высказались о введении новых антироссийских санкций

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал возможное введение новых санкций против России. По его словам, ясность появится тогда, когда стороны сядут за стол переговоров, передает Телеграм-канал «Пул №3».
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