Ван Боммел огласил свою дебютную заявку во главе сборной Бельгии

Новый главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел представил свою первую заявку национальной команды на предстоящие матчи группового этапа Лиги наций.
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