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Мадьяр объяснил отказ от участия в «Карпатской восьмерке»

Мадьяр объяснил отказ от участия в «Карпатской восьмерке»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на примере истории с деревенской футбольной командой пояснил главе МИД Украины Андрею Сибиге причины отказа Будапешта от вступления в продвигаемый Киевом формат «Карпатской восьмерки».

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