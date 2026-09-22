Мадьяр объяснил отказ от участия в «Карпатской восьмерке»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на примере истории с деревенской футбольной командой пояснил главе МИД Украины Андрею Сибиге причины отказа Будапешта от вступления в продвигаемый Киевом формат «Карпатской восьмерки».
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