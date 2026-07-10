В США спасли 70-летнего мужчину, который шесть дней провел в дикой природе

Пенсионер из Калифорнии провел шесть дней в дикой природе и выжил, сообщает канал ABC30. В воскресенье, 28 июня, 70-летний житель Фресно Ронди Паккард-старший отправился на озеро Пайн-Флет, чтобы порыбачить, и не вернулся домой, после чего семья и спасатели начали его искать.
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