БПЛА «Ланцет-3»: китайская оценка по опыту СВО

Гарий Щерба

ОФИГЕТЬ , ДАЖЕ во время СВО НЕ СМОГЛИ ЗАМЕНИТЬ ИМРОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕ САМЫХ ПРОДВИНУТЫХ для БПЛА деталей и МОТОРЧИКА ..!!! УЖАС ЧЕСТНО говоря , а если что то ЕЩЕ СЕРЬЕЗНЕЙ , то ЧТО , с ЧЕМ ВОЕВАТЬ...???