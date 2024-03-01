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БПЛА «Ланцет-3»: китайская оценка по опыту СВО

БПЛА «Ланцет-3»: китайская оценка по опыту СВО

По мнению сотрудников Академии военных наук Китая, в зоне СВО дроны-камикадзе «Ланцет-3» показывают высокую боевую эффективность и активно применяются различными подразделениями ВС РФ.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ОФИГЕТЬ , ДАЖЕ  во время  СВО   НЕ СМОГЛИ ЗАМЕНИТЬ ИМРОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  НЕ САМЫХ ПРОДВИНУТЫХ для БПЛА  деталей и МОТОРЧИКА ..!!! УЖАС ЧЕСТНО  говоря , а если что то  ЕЩЕ СЕРЬЕЗНЕЙ ,  то  ЧТО , с  ЧЕМ  ВОЕВАТЬ...???
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