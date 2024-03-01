По мнению сотрудников Академии военных наук Китая, в зоне СВО дроны-камикадзе «Ланцет-3» показывают высокую боевую эффективность и активно применяются различными подразделениями ВС РФ.
БПЛА «Ланцет-3»: китайская оценка по опыту СВО
Комментарии
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Гарий Щерба
ОФИГЕТЬ , ДАЖЕ во время СВО НЕ СМОГЛИ ЗАМЕНИТЬ ИМРОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕ САМЫХ ПРОДВИНУТЫХ для БПЛА деталей и МОТОРЧИКА ..!!! УЖАС ЧЕСТНО говоря , а если что то ЕЩЕ СЕРЬЕЗНЕЙ , то ЧТО , с ЧЕМ ВОЕВАТЬ...???
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