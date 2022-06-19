Вице-канцлер Германии уличил РФ в желании «взвинтить цены» на газ

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек утверждает, что в связи с уменьшением ввоза газа из Российской Федерации обстановка в сфере энергетики в Федеративной Республике Германии крайне острая и напряженная.
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек утверждает, что в связи с уменьшением ввоза газа из Российской Федерации обстановка в сфере энергетики в Федеративной Республике Германии крайне острая и напряженная.
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