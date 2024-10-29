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Таварес с хет-триком, Барков с 1+1 в первом матче после травмы и Стэмкос с 0+2 в первом матче против «Тампы» – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги игрового дня в лиге.  Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос, набравший 2 (0+2) очка в первом матче против «Тампы» (2:3 ОТ) – своей бывшей команды.

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