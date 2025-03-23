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Царьград

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США требуют мир от Киева: переговоры до 20 апреля возможны по плану Трампа

США требуют мир от Киева: переговоры до 20 апреля возможны по плану Трампа

США стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине, заставляя Киев к переговорам. Сенатор Алексей Пушков раскрыл план Трампа, предполагающий заключение соглашения до 20 апреля, чтобы избежать третьей мировой войны.

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