Расчеты минометов "Василек" уничтожают технику ВСУ на купянском направлении

Скриншот из видео Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов кочующих 82-мм автоматических минометов "Василек" Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
Скриншот из видео Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов кочующих 82-мм автоматических минометов "Василек" Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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