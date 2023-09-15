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Расчеты минометов "Василек" уничтожают технику ВСУ на купянском направлении

Расчеты минометов "Василек" уничтожают технику ВСУ на купянском направлении

Скриншот из видео Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов кочующих 82-мм автоматических минометов "Василек" Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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