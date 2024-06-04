Москва, Пекин и Тегеран заявили о поддержке восстановления ядерной сделки

Россия, Китай и Иран 5 июня в совместном заявлении, приуроченном к шестому заседанию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поддержали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП) и уверены, что его положения всё еще остаются в силе.