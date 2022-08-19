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В учебном центре им. Шахида Садуги, провинции Йезд, Исламской Республики Иран, состоялась торжественная церемония открытия конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж»

В учебном центре им. Шахида Садуги, провинции Йезд, Исламской Республики Иран, состоялась торжественная церемония открытия конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж»

Церемония открытия началась с вступительного слова губернатора города Йезд Мехди Джамалинеджад и администрации провинции.

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