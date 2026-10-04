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Игрок Хорватии Иванович после 0:7 с Англией: «Умного сказать нечего. Мы оборонялись и старались не пропустить еще»

Игрок Хорватии Иванович после 0:7 с Англией: «Умного сказать нечего. Мы оборонялись и старались не пропустить еще»

Форвард «Бенфики» и сборной Хорватии Франьо Иванович подвел итоги матча Лиги наций против Англии (0:7).

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