В Новосибирске изменили схемы движения автобусов №9, №29 и №79 до 16 октября

В Новосибирске до 16 октября из-за ремонта теплотрассы автобусы №9, №29 и №79 будут объезжать участок между улицей Хилокской и конечной остановкой «Юго-Западный ж/м» по улицам Связистов, Троллейной и 9-й Гвардейской Дивизии.
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