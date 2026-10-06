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Царьград

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В Новосибирске изменили схемы движения автобусов №9, №29 и №79 до 16 октября

В Новосибирске изменили схемы движения автобусов №9, №29 и №79 до 16 октября

В Новосибирске до 16 октября из-за ремонта теплотрассы автобусы №9, №29 и №79 будут объезжать участок между улицей Хилокской и конечной остановкой «Юго-Западный ж/м» по улицам Связистов, Троллейной и 9-й Гвардейской Дивизии.

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