Такого Запад не ожидал. Нефтегазовые доходы России выросли на 60%

— Нефтегазовые доходы России, на чью долю приходится около пятой части всех бюджетных поступлений, в июле увеличатся на 60% по сравнению с тем же месяцем прошлого года благодаря скачку мировых цен на нефть, показали расчеты агентства Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии