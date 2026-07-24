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Такого Запад не ожидал. Нефтегазовые доходы России выросли на 60%

Такого Запад не ожидал. Нефтегазовые доходы России выросли на 60%

— Нефтегазовые доходы России, на чью долю приходится около пятой части всех бюджетных поступлений, в июле увеличатся на 60% по сравнению с тем же месяцем прошлого года благодаря скачку мировых цен на нефть, показали расчеты агентства Reuters.

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