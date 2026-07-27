ГСЧС сообщила о пожаре, уничтожившем ангар в Изюме, 500 кв. м

Ангар и складское строение в Изюме, Харьковская область, полностью выгорели на площади 500 кв. м. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о локализации пожара, который охватил конструктивные элементы зданий.
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