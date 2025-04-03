RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Форма саморазрушения»: российские учёные изучили психологические аспекты проституции

«Форма саморазрушения»: российские учёные изучили психологические аспекты проституции

Российские учёные из СПбГУ совместно с коллегами из Регионального центра судебной экспертизы провели исследование, которое выявило много общих черт в психологии женщин, склонных к самоповреждению, расстройствам пищевого поведения, и вовлечённых в проституцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх