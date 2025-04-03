«Форма саморазрушения»: российские учёные изучили психологические аспекты проституции

Российские учёные из СПбГУ совместно с коллегами из Регионального центра судебной экспертизы провели исследование, которое выявило много общих черт в психологии женщин, склонных к самоповреждению, расстройствам пищевого поведения, и вовлечённых в проституцию.
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