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Светлаков работал на таможне, Лагутенко учил китайский: путь пяти звёзд к экрану

Огудалову в «Жестоком романсе» помнят даже те, кто за кино особо не следит; Белякова из «Нашей Russia» — тоже, как и вампира Андрея из «Ночного дозора».

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