СВОИХ БРОСАЮТ? ПОЧЕМУ ГЛАВА ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ НЕ СКАЖЕТ ПРАВДУ О БОЕВОМ ГЕНЕРАЛЕ "СПАРТАКЕ"

Александр Лагуткин

С какой стати НГШ будет вызволять И.Попова из состряпанного против него дела!? Он сам его и инициировал, после того, как генерал И.Попов высказал ему в глаза правду о некомпетентности, воровстве и предательстве в МО. Попов - "белая ворона". Ни дворцов, ни яхт и вилл на теплых берегах. Одним словом - чужой для чиновников из МО. И упечь И.Попова стараются серьёзно, раз взялись даже подписи на документах подделывать, лишь бы срок боевому генералу обеспечить. Вот с такими следователями нужно разбираться и с теми чиновниками, который всё это устроили. Это работа в пользу врага. Напомню слова генерала Апти Алаудинова -Героя России, находящегося сейчас в Курской области в гуще боев. Он сказал ( из видео Олега Царева): "И у этого события [прорыва ВСУ в Курскую область] есть фамилия, имя и отчество. Я так думаю, что Верховный главнокомандующий примет соответствующее решение". Вот чем нужно заниматься следователям, - причинами прорыва бандитов на российскую территорию, где гибнут мирные люди. А боевому генералу Попову, да и Суровикину место на фронте, чтобы там они могли исправлять ошибки высоких чиновников.