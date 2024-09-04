БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СВОИХ БРОСАЮТ? ПОЧЕМУ ГЛАВА ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ НЕ СКАЖЕТ ПРАВДУ О БОЕВОМ ГЕНЕРАЛЕ "СПАРТАКЕ"

СВОИХ БРОСАЮТ? ПОЧЕМУ ГЛАВА ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ НЕ СКАЖЕТ ПРАВДУ О БОЕВОМ ГЕНЕРАЛЕ "СПАРТАКЕ"

ОЛЕГ БЕЛИКОВ Всеми любимый генерал "Спартак" Иван Попов и его адвокат на протяжении двух недель безуспешно добиваются, чтобы следствие провело допрос начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
С какой стати НГШ будет вызволять И.Попова из состряпанного против него дела!?  Он сам его и инициировал, после того, как генерал  И.Попов высказал ему в глаза правду о некомпетентности, воровстве и предательстве в МО.   Попов - &quot;белая ворона&quot;. Ни дворцов, ни яхт и вилл на теплых берегах.  Одним словом - чужой для чиновников из МО.  И  упечь И.Попова стараются серьёзно, раз взялись даже подписи на документах подделывать, лишь бы срок боевому генералу обеспечить. Вот с такими следователями нужно разбираться и с теми чиновниками, который всё это устроили.  Это работа в пользу врага.    Напомню слова  генерала Апти Алаудинова -Героя России, находящегося сейчас в Курской области в гуще боев.  Он сказал ( из видео Олега Царева): &quot;И у этого события [прорыва ВСУ в Курскую область] есть фамилия, имя и отчество. Я так думаю, что Верховный главнокомандующий примет соответствующее решение&quot;.   Вот чем нужно заниматься следователям, - причинами прорыва бандитов на российскую территорию, где гибнут мирные люди.  А боевому генералу Попову, да и Суровикину место на фронте, чтобы там они могли исправлять ошибки высоких чиновников.
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15 час.
ОТ
Ольга Тимофеева
Непонятные ссылки через каждый абзац на Подоляку. Это что новый военный эксперт из Сум, вещающий из квартиры?
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15 час.

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