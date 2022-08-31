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Евросоюз превращается в политический театр абсурда

Евросоюз превращается в политический театр абсурда

Канцлер Германии Олаф Шольц, которому прошлой осенью выпала историческая миссия заполнить пустоту, оставшуюся в европейском политическом пространстве после ухода многолетнего неформального лидера Евросоюза Ангелы Меркель, решил доказать всем сомневающимся в его лидерских качествах, что он тоже способен стать вполне себе стратегом ЕС Источник: REUTERS/David W Cerny Выступая с установочной речью в Карловом университете в Праге, канцлер Шольц выдвинул сразу несколько смелых, если не сказать революционных предложений и мыслей вслух по поводу того, как, по его мнению, следует развивать и укреплять Евросоюз, в условиях клинча с Россией переживающий тяжёлые времена.

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