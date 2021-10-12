Скандал из-за ста сорока рублей на тетрадь ребенку: бывшая жена требует, новая – не дает

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяСкандал из-за ста сорока рублей на тетрадь ребенку: бывшая жена требует, новая – не дает— Я мужу говорю – Андрей, твоя бывшая, она здорова вообще, или нет? – рассказывает тридцатипятилетняя Ксения.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaНу, как бы на алименты в размере прожиточного минимума точно не купишь всё. что необходимо. Платил бы 2 прожиточных минимума, тогда бы мог и не брать трубку. А так... мужчинка выглядит не ахти.Диана ЯкимоваЗа бывшуюМТМарина ТомашевскаяПри таком достатке мог бы платить больше алиментов, а папаша не задумывался взять ребёнка к себе на воспитание? Тогда отпадут ВСЕ вопросы.Александра ИвановаРебенок скоро вырастет, потерпите. Просто, если уводишь чужого мужа, то от проблем с бывшей женой не отвертишься, будут шантажировать любыми доступными способами. Я может и не на стороне бывшей жены, но справедливости ради, надо помнить о том, что все начальные трудные годы были пройдены вместе, жена была помощницей и надежным тылом. А сейчас, уже в возрасте, осталась одна с ребенком, она имеет право на ревность. Еще хорошо, что она занимается ребенком, а может же и она устроить себе личную жизнь, что тогда будет с их общим сыном, мачехе он точно не нужен, а отчим каким окажется, не угадаешь.Александра ИвановаРебенок скоро вырастет, потерпите. Просто, если уводишь чужого мужа, то от проблем с бывшей женой не отвертишься, будут шантажировать любыми доступными способами. Я может и не на стороне бывшей жены, но справедливости ради, надо помнить о том, что все начальные трудные годы были пройдены вместе, жена была помощницей и надежным тылом. А сейчас, уже в возрасте, осталась одна с ребенком, она имеет право на ревность. Еще хорошо, что она занимается ребенком, а может же и она устроить себе личную жизнь, что тогда будет с их общим сыном, мачехе он точно не нужен, а отчим каким окажется, не угадаешь.Татьяна РогозинскаяЕсли он хорошо зарабатывает,то почему алименты в пределах прожиточного минимума, а не 25 % от хорошей-то зарплаты?LLuidmilaу него не зарплата, а доход от бизнеса, а доход можно просто пускать на развитие и не получать в качестве дивидендов или зарплат.Александра ИвановаКто их бизнесменов поймет, сегодня у них густо, а завтра пусто. Ну хочет бывший папаша, чтобы его ребенок голодал, в таких случаях надо радоваться, что вообще что то платит, ведь сколько папаш просто отказываются платить на ребенка, даже имея вполне приличные доходы. Наше законодательство не защищает в этом вопросе матерей. Я удивляюсь всегда, когда смотрю передачу про установление отцовства, мужчины изворачиваются до последнего, пока их не припирают анализом на ДНК. Даже в этом случае, они заявляют, что денег у них нет и платить они ничего не будут, или угрожают расправой женщинам, прямо заявляя, что расправятся с нею, если только пойдет в суд за алиментами. Так что, дорогие женщины, дети только для нас, сколько можем сами прокормить, столько и надо рожать. Помогать никто не будет.AllaЖлоб и говнюк, бросил жену с ребёнком , на дорогих адвокатов по разводу деньги нашлись, а на нормальное содержание родного сына - нет. Если бы дело было не в России , а например в Германии, содержал бы полностью после развода не только сына , но и неработающую бывшую жену. Не хочешь деньги бывшей давать , тогда лечи, вози на курорты, покупай всё для учёбы ребёнку сам. А новоявленная возлюбленная пусть задумается, с таким мужем она с большой долей вероятности может оказаться на месте теперешней бывшей...Татьяна Козина (Дейнега)ЧУЖАЯ СЕМЬЯ - ПОТЁМКИ.Лада МираБыла дома, не работала все годы...но вот забеременела и мужу пришлось принять на две должности двух человек... По сути "сидя дома" все годы жена пахала за двоих и вела домашнее хозяйство... Жаль ребёнка, полусирота при живом отце.Комментировать
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