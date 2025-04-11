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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Хамовники возглавили рейтинг районов Москвы по снижению цен на вторичку

Хамовники возглавили рейтинг районов Москвы по снижению цен на вторичку

В первом квартале 2025 года наибольшее снижение цен на вторичное жилье в Москве пришлось на районы Хамовники, Замоскворечье и Метрогородок Хамовники стали первыми в рейтинге районов Старой Москвы по темпам снижения цен на вторичном рынке жилья в первом квартале 2025 года.

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