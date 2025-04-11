Хамовники возглавили рейтинг районов Москвы по снижению цен на вторичку

В первом квартале 2025 года наибольшее снижение цен на вторичное жилье в Москве пришлось на районы Хамовники, Замоскворечье и Метрогородок Хамовники стали первыми в рейтинге районов Старой Москвы по темпам снижения цен на вторичном рынке жилья в первом квартале 2025 года.