© John Raoux/APПосол Таджикистана в США Завки Завкизода встретился с директором по вопросам доступа на рынки и развития проекта Starlink компании SpaceX Джулией Греблахер, передает «Интерфакс».
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