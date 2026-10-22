Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в будущем возобновят работу. В этом уверен специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.