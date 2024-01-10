Жители Братска могут победить в областном и городском конкурсах на самую почетную семью

Братчан приглашают принять участие в престижном конкурсе «Почетная семья Иркутской области». Это уникальная возможность получить заслуженное признание и ценные награды за ваше благополучие и примерную жизнь в семейном кругу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии