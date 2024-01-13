Мирошник напомнил, что Зеленский четырежды избегал военного призыва по повесткам Президент Украины Владимир Зеленский является четырехкратным уклонистом, так как он четырежды избегал военного призыва, игнорируя повестки из военкоматов.
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