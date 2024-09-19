Страна и люди
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Страна и люди

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РСЗО уничтожили цель благодаря «Суперкаму» в глубоком тылу боевиков ВСУ

РСЗО уничтожили цель благодаря «Суперкаму» в глубоком тылу боевиков ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении техники ВСУ. Она была скрыта в ангарах, но ее удалось выявить благодаря работе расчетов беспилотников «Суперкам» бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Восток».

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