РСЗО уничтожили цель благодаря «Суперкаму» в глубоком тылу боевиков ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении техники ВСУ. Она была скрыта в ангарах, но ее удалось выявить благодаря работе расчетов беспилотников «Суперкам» бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Восток».
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