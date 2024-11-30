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Стало известно, как повлияет потеря Красноармейска на Украину

Стало известно, как повлияет потеря Красноармейска на Украину

С потерей Красноармейска Украина потеряет стратегический актив.Потеря Красноармейска (украинцы его называют Покровск) Украина лишится и единственной шахты со стратегическими запасами коксующегося угля.

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