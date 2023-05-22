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    Мне неинтересно слышать, что они отступили обратно к себе. Мне интересно слышать, сколько их убили😡В соцсетях публик...

«Ракет России хватит»: эксперт Красноперов о комбинированном ударе ВС РФ по Днепропетровску

«Ракет России хватит»: эксперт Красноперов о комбинированном ударе ВС РФ по Днепропетровску

Военная разведка РФ провела отличную работу, это позволило в очередной раз поразить крупный узловой центр с иностранными боеприпасами для Киева.

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